Бежит быстро и красиво, но в никуда: новый «Бегущий человек» официально стал худшей экранизацией Кинга за 2025 год

12 ноября 2025 12:52
Глен Пауэлл «кряхтит и пыжится», но этого мало.

35 лет назад Шварценеггер рвал телевизионных гладиаторов на части, выкрикивая в камеру «I'll be back!». Теперь место Железного Арни занял Глен Пауэлл – и первые зрители хотят, чтобы он побыстрее вернулся в «Топ Ган».

Эдгар Райт, режиссер «Зомби по имени Шон» и «Малыша на драйве», решил перепридумать мрачный антиутопический роман Стивена Кинга, где бедняков отправляют на кровавое реалити-шоу.

Казалось бы, в 2025-м материал актуален как никогда – корпорации, пропаганда, толпа перед экранами. Но критики в один голос говорят: «Бегущий человек» получился громким, умным на словах и ужасно пресным.

На Rotten Tomatoes у фильма всего 63% при 83 обзорах, и это при том, что вчера было 68% – редкий случай, когда лента буквально теряет очки на глазах. Даже у спорной «Обезьяны» крепкие 77%, а уж у «Долгой прогулки» с «Жизнью Чака» и того выше.

Бежит быстро, но в никуда

RogerEbert.com отмечает: Райт гонит сюжет так, будто сам пытается победить в «Бегущем человеке».

Экшн бодрый, монтаж стильный, музыка шикарная – и все это, порою, мешает заметить, насколько фильм пустой. Критик Мэтт Золлер Сайтц пишет, что после просмотра все рассыпается: вроде красиво снято, но чем больше думаешь, тем меньше веришь.

Пауэлл, по его словам, старается – злится, пыхтит, бегает, но «определен тремя эмоциями максимум». Без харизмы Арни или брутальности Брюса Уиллиса его Бен Ричардс превращается в уставшего участника марафона, а не символ народного гнева.

Даже Микаэл Сера и Джош Бролин здесь кажутся набросками персонажей, у которых вырезали вторые акты.

Не фильм, а клип?

Variety сравнивает новую версию с «приличным боевиком с Брюсом Уиллисом» – и это, кажется, лучший комплимент, который фильм получил. Критик Оуэн Глейберман признает: визуально все работает – мрачный ретрофутуризм, неон, пот и кровь. Но социальная сатира, которую Кинг писал в 1982-м, сегодня не шокирует вовсе.

Мир, где телевидение убивает ради рейтингов, больше не кажется антиутопией – он просто выглядит как новостная лента.

Главная проблема, по словам Глейбермана, в том, что Райт, как обычно, «переворотил идею до состояния видеоклипа». В каждом кадре мелькает умная метафора, монтаж бьет по глазам, но смысла все меньше.

Даже кульминация – революция в прямом эфире – выглядит как эпизод «Голодных игр», только с худшей операторской работой.

Бег на месте

The Hollywood Reporter подводит итог холодно: «бегущий с пустым баком». Райт хотел объединить мрачного Кинга и свой фирменный драйв, но вышел диссонанс – вроде бы быстро, но как же скучно.

Фильм одновременно «шумный и вялый», «захватывающий и утомительный». Пауэлл, как обычно, хорош телом и потоком пота, но не убеждает в декорациях антиутопии.

Ну а Бролин и Домингo (ведущий шоу) будто застряли в разных фильмах – один слишком серьезен, второй играет на уровне вечернего кабаре.

Горькая ирония

Наконец, The Wrap подмечает парадокс, которого другие обходят стороной: фильм про злые корпорации снят студией Paramount. И выглядит это как анекдот, в котором смеются над зрителем.

Райт пытается говорить о медиа, которые манипулируют массами, но делает это через продукт тех же медиа. Критик язвительно замечает:

«Вы платите деньги за билет, чтобы послушать, почему плохо платить деньги корпорациям».

Сюжет работает до середины, потом – стоп. Финал называют «бессмысленным кувырком». Все, что казалось гневным манифестом, превращается в шумный жест без последствий.

Критики согласны в одном: «Бегущий человек» Райта – это красивая, яркая, но пустая оболочка. Здесь есть социальная сатира, только без укуса, и драйв, только без цели. Даже поклонники Кинга, привыкшие к провалам, называют ремейк «странно безжизненным».

Алексей Плеткин
