Бежавшая из США Орбакайте столкнулась с суровой реальностью: не сдержала уныния

Кристина Орбакайте никогда не скрывала свою любовь к путешествиям. Она регулярно отправляется в Европу, ездит в различные экзотические страны, а второй ее дом уже давно находится в США. При этом путешествует артистка и по России, но эти поездки не всегда доставляют ей удовольствие.

Так, некоторое время назад певица отправилась в тур по стране, в рамках которого должна была посетить десяток городов. Передвигалась между ними знаменитость в том числе и на поездах, поэтому смогла оценить особенности провинциальных вокзалов. И, как оказалось, далеко не все из них вызвали у певицы восторг.

В своем Telegram-канале она поделилась коротким видео, на котором показала, как выглядит вокзал Ижевска. В ролике можно увидеть серое тяжелое небо и многочисленные составы с цистернами.

«Вот она, действительность гастрольная!» — именно так описывает происходящее исполнительница.

После этого артистка перестала рассказывать фанатам о своих концертных буднях. Отметим, что не так давно исполнительница вернулась в Россию, несмотря на многочисленные слухи о ее эмиграции.