«Бежать и не вспоминать»: провал с рейтингом 4,1 ничему не научил — звезда «Служебного романа» заранее похоронила новый ремейк

Еще не вышел, а оценка уже сомнительная.

Советское кино подарило нам немало вечных хитов, но «Служебный роман» занимает в этом списке особое место. Лирическая трагикомедия Эльдара Рязанова в 1977-м собрала больше 58 миллионов зрителей — лидер проката, настоящая народная классика.

Тонкий юмор, магия Басилашвили и Мягкова, железная хватка Фрейндлих и неподражаемая атмосфера 70-х — все это навсегда закрепило фильм в истории.

И вот, как водится, продюсеры снова решили: «А давайте снимем по-новому».

Вторая попытка — вторая ошибка

Первая «переделка» уже случилась. В 2011-м на экраны вышел «Служебный роман. Наше время» — и зрители снесли его рейтингами в пыль: 4,1 балла на «Кинопоиске». Рецензии были беспощадны:

Бежать, бежать и не вспоминать как страшный сон.

Даже Светлана Немоляева, которая играла Ольгу Рыжову в оригинале, открыто призналась:

Мне настолько все это было неприятно и настолько мне казалось это глупостью, что я даже смотреть не стала.

ТНТ готовит сюрприз

Теперь в бой идет ТНТ. Канал обещает в канун Нового года музыкальную комедию «Невероятные приключения Шурика». Заявка амбициозная: действие начнется с «Операции Ы» и плавно перескочит в «Служебный роман».

На экран вернется Шурик — но уже в исполнении Тимура Батрутдинова. А Людмилу Прокофьевну в новой версии сыграет Ляйсан Утяшева. Ее героиню решили переосмыслить как современную бизнесвумен, вдохновленную Мирандой Пристли из «Дьявол носит Prada».

Сама Утяшева называет проект «разговором с классикой на языке сегодняшнего дня» и уверяет, что это не переписывание, а новый взгляд.

Оправдания не работают. Немоляева остается непреклонной.

Все равно ремейк вызовет отторжение у народа. Люди привыкли уже видеть своих героев, — поделилась она.

По ее словам, покойный Андрей Мягков, сыгравший Новосельцева, был бы такого же мнения.

История повторяется: «Служебный роман» снова ставят на конвейер, хотя в этот раз в более шуточном формате. Может, в рамках новогоднего застолья люди с радостью примут мюзикл (как уже было раньше), так как он не претендует на культовый статус и хочет просто развлекать.

