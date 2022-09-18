Бежала из Бразилии: жизнь Рут из «Секрета Тропиканки» отравил порочный слух

Глория Пирес родилась в актерской семье, поэтому с самого детства мечтала о «голубом экране». Исполнения заветного желания пришлось ждать недолго: уже в возрасте 5 лет актриса дебютировала в одной из сцен на ТВ. Но настоящую известность ей принесли роли сразу двух сестер-близнецов Рут и Ракел в сериале «Секрет Тропиканки» в 1992 году.

Популярность Глории росла: она снялась в теленовеллах «Роковое наследство» и «Жестокий ангел». Но в 1998 году разразился ужасный скандал, связанный с личной жизнью актрисы. К тому времени она уже несколько лет была замужем за музыкантом Орландо Морайсом. Они воспитывали общего ребенка Антонию и старшую дочку Пирес от прежних отношений Клео. Падчерицу Морайс принял как родную.

Это не помешало некоторым бразильским СМИ распустить слухи об интимной связи Клео с отчимом. Глория и ее муж безуспешно пытались опровергнуть грязные сплетни, которые обрастали новыми подробностями с каждым днем. Отчаявшись, актриса решила уехать из страны и вместе с семьей эмигрировала в США.

Но уже на следующий год руководство студии «Глобу», с которой Пирес ранее заключила контракт, потребовала возвращения актрисы для работы. В противном случае ей светила огромная неустойка и штраф. Глория прилетела обратно в Бразилию, а позже, когда слухи окончательно улеглись, к ней вернулась и семья.