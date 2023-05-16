Бездонные глаза в наследство: при взгляде на внука Ихтиандра дух захватывает

Владимир Коренев навсегда вошел в историю кино как Ихтиандр из фильма «Человек-амфибия». Актер обладал уникальной внешностью — в его бездонных синих глазах можно было утонуть. Внук Коренева унаследовал от него эту черту.

В браке Владимира Борисовича и Алевтины Константиновой родилась их единственная дочь Ирина. Она тоже стала актрисой. Правда, в кино у нее не так много ролей, зато Коренева активно играет в спектаклях.

У Ирины есть сын Егор, который уже давно вырос. Он окончил Высшую школу экономики и работает по специальности. Егор тоже мог бы рассчитывать на успешную карьеру в кино, ведь внук советского Ихтиандра обладает статью и потрясающими внешними данными. Но самое интересное, что Егор унаследовал от деда его бездонные синие глаза — с генами не поспоришь.

Ирина родила своего единственного сына от бизнесмена, который сегодня живет в Германии. Коренева не была за ним замужем и не называет его имени. А вот сам Егор уже давно женат и воспитывает дочь Марию.