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Киноафиша Статьи Бездетная — несчастная: Миронова жестко приложила феминисток

Бездетная — несчастная: Миронова жестко приложила феминисток

24 июля 2022 16:18
Бездетная — несчастная: Миронова жестко приложила феминисток

Время, считает актриса, рассудит всех.

Мария Миронова не хватается за каждую предложенную роль, тщательно выбирая проекты. Причиной такой избирательности является не только хороший вкус, но и нежелание отодвигать семью на второй план. И женщин, живущих по иному принципу, актриса не понимает.

Попытка заменить личную жизнь съемочной площадкой, отметила она, может иметь тяжелые последствия: расшатанная психика, отсутствие детей, ущемление женского начала и не только.

«Не хочу морализировать, но одинокая женщина, посвятившая себя карьере и растерявшая на пути к успеху все, что только можно, к определенному возрасту становится несчастной», — объяснила Миронова в беседе с изданием Story.

Критики феминисток за такие слова звезда не побоялась и смело назвала борьбу за равенство «маразмом». Мария предложила всем недовольным ее позицией сначала дожить до семидесяти, а потом делать выводы.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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