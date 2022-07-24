Бездетная — несчастная: Миронова жестко приложила феминисток

Мария Миронова не хватается за каждую предложенную роль, тщательно выбирая проекты. Причиной такой избирательности является не только хороший вкус, но и нежелание отодвигать семью на второй план. И женщин, живущих по иному принципу, актриса не понимает.

Попытка заменить личную жизнь съемочной площадкой, отметила она, может иметь тяжелые последствия: расшатанная психика, отсутствие детей, ущемление женского начала и не только.

«Не хочу морализировать, но одинокая женщина, посвятившая себя карьере и растерявшая на пути к успеху все, что только можно, к определенному возрасту становится несчастной», — объяснила Миронова в беседе с изданием Story .

Критики феминисток за такие слова звезда не побоялась и смело назвала борьбу за равенство «маразмом». Мария предложила всем недовольным ее позицией сначала дожить до семидесяти, а потом делать выводы.