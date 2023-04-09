Бездельник и лентяй: вот какой знак Зодиака всего хочет добиться без усилий

“Без труда не вытащишь и рыбку из пруда”, “Как потопаешь, так и полопаешь”, “Делу время - потехе час”, - гласит народная мудрость. Смысл всех этих пословиц сводится к одному - только приложив достаточно стараний, мы получим положительный результат и сможем как следует отдохнуть с чистой совестью. Однако не все хотят тратить время на работу, а жаждут получить все и сразу без лишних усилий. Астрологи выяснили, что чаще всего такое поведение свойственно представителям одного знака зодиака. Рассказываем, за кем в гороскопе закрепилась репутация лентяя.

Рыбы

По мнению астрологов, главными зодиакальными ленивицами являются Рыбы. Представители этого водного знака не могут похвастаться фантастической работоспособностью. С самого детства они отличаются некоторой пассивностью и сохраняют это качество на протяжении всей своей жизни.

Рыбы - гедонисты.

На первом плане для них всегда стоят удовольствия и развлечения, и только после них в личном рейтинге располагается работа. Даже в самый разгар дедлайнов, вместо того чтобы полностью сосредоточиться на рабочих вопросах, уроженцы знака с головой погружены в приятные грезы.

Мысли Рыбы текут в каком угодно направлении, кроме работы. Планирование отпуска (даже если он наступит только через полгода), онлайн-шопинг, выбор сериала на вечер - о чем только не думают представители знака, когда находятся в офисе. Они не скрывают раздражения, когда их отвлекают от личных дум.

Когда уроженцам водной стихии приходится все-таки собрать волю в кулак и приступить к служебным обязанностям, они действуют примерно одинаково. Либо ищут наиболее быстрые способы закончить с делами, либо стараются перекинуть хотя бы их часть на чужие плечи.

Рыбы - мастера фантазировать и давить на жалость.

Чтобы представители знака реже отвлекались на свои мысли и не ленились, необходимо, чтобы рядом с ними были люди, которые будут постоянно спускать с небес на землю и напоминать о работе и инспектировать, что сделано, а что - нет. Но даже при таком раскладе Рыбы ухитряются работать вполсилы и увиливать от своих обязанностей.

Астрологи говорят о том, что Рыбки с радостью не ходили бы на работу, если бы была такая возможность.

Если у уроженцев знака есть какой-то дополнительный источник дохода, например, деньги дает супруг или родственник, они пользуются этим и живут в свое удовольствие.