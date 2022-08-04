Бездарный трудоголик: Бузову отправили кассиром в «Пятерочку»

Ольга Бузова добилась бы больших успехов, работая кассиром в «Пятерочке», чем в шоу-бизнесе. Как уверены журналисты, знаменитость не отличается талантом.

Звезда «Дома-2» никогда не скрывала своей любви к труду. Только за половину этого года она успела представить публике эффектное шоу, сняться в нескольких проектах и выпустить успешные синглы. Однако, как оказалось, подобная работоспособность пригодилась бы не только на сцене. Как предположили эксперты программы «Полный абзац», телеведущая должна идти работать в сферу розничной торговли.

«Бузова — трудоголик. Но она бездарный трудоголик», — уверены герои шоу.

Именно в магазинах сети «Пятерочка» телеведущая сможет стать максимально полезной. Дело в том, что она, по мнению журналистов, не может похвастаться творческими талантами, поэтому преуспеет в профессиях, где необходимо трудиться как можно больше.

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