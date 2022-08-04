Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Бездарный трудоголик: Бузову отправили кассиром в «Пятерочку»

Бездарный трудоголик: Бузову отправили кассиром в «Пятерочку»

4 августа 2022 16:25
Бездарный трудоголик: Бузову отправили кассиром в «Пятерочку»

Артистке пора сменить профессию.

Ольга Бузова добилась бы больших успехов, работая кассиром в «Пятерочке», чем в шоу-бизнесе. Как уверены журналисты, знаменитость не отличается талантом.

Звезда «Дома-2» никогда не скрывала своей любви к труду. Только за половину этого года она успела представить публике эффектное шоу, сняться в нескольких проектах и выпустить успешные синглы. Однако, как оказалось, подобная работоспособность пригодилась бы не только на сцене. Как предположили эксперты программы «Полный абзац», телеведущая должна идти работать в сферу розничной торговли.

«Бузова — трудоголик. Но она бездарный трудоголик», — уверены герои шоу.

Именно в магазинах сети «Пятерочка» телеведущая сможет стать максимально полезной. Дело в том, что она, по мнению журналистов, не может похвастаться творческими талантами, поэтому преуспеет в профессиях, где необходимо трудиться как можно больше.

Зрители больше не увидят «Поле чудес»: вот что случилось

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Изготовление памятника Шатунову превратили в народное шоу Изготовление памятника Шатунову превратили в народное шоу Читать далее 5 августа 2022
Алсу показала редкое фото мамы: она оказалась настоящей красавицей Алсу показала редкое фото мамы: она оказалась настоящей красавицей Читать далее 5 августа 2022
«Мама Стифлера» похвасталась сотнями любовников: все благодаря «Американскому пирогу» «Мама Стифлера» похвасталась сотнями любовников: все благодаря «Американскому пирогу» Читать далее 5 августа 2022
Скатывается: на «возрастной» Наргиз поставили крест Скатывается: на «возрастной» Наргиз поставили крест Читать далее 5 августа 2022
Не врала: настоящая причина отъезда Пугачевой из России подтвердилась Не врала: настоящая причина отъезда Пугачевой из России подтвердилась Читать далее 5 августа 2022
Признаки рака появились у Заворотнюк задолго до диагноза – но никто не заметил Признаки рака появились у Заворотнюк задолго до диагноза – но никто не заметил Читать далее 5 августа 2022
Зрители больше не увидят «Поле чудес»: вот что случилось Зрители больше не увидят «Поле чудес»: вот что случилось Читать далее 5 августа 2022
«Начинаем вторую главу»: Анна Asti сделала загадочное заявление «Начинаем вторую главу»: Анна Asti сделала загадочное заявление Читать далее 5 августа 2022
44-летняя Федорова засветилась в бикини: народ ахнул 44-летняя Федорова засветилась в бикини: народ ахнул Читать далее 5 августа 2022
Гузеева без работы: объявлено о закрытии «Давай поженимся» Гузеева без работы: объявлено о закрытии «Давай поженимся» Читать далее 5 августа 2022
Related video