«Бездарность»: этот фильм Рязанова ненавидели в СССР, а теперь смотрят каждый Новый год

Эльдар Рязанов прославился на весь СССР уже после выхода своего первого фильма — комедии «Карнавальная ночь». Лента мгновенно стала культовой, однако мало кто догадывался, что она лишь чудом попала на экраны.

Как оказалось, цензоры не остались в восторге от работы молодого режиссера. Когда Рязанов показал большую часть отснятого материала, он столкнулся с многочисленными нападками и критикой. Постановщика ругали за скучную историю, плохую игру актеров и неправдоподобный сюжет.

«Серость, бездарность, очень скучное кино!» — именно так охарактеризовали чиновники картину.

Но так как Рязанов снял к тому времени уже большую часть фильма, ему позволили закончить съемки. А выпустили комедию на телевидение с расчетом на то, что граждане страны вряд ли ее увидят, так как будут заняты подготовкой к празднику. Однако фильм сразу же обрел популярность. Публика, в отличие от чиновников, высоко оценила экспериментальный фильм, который спустя годы вошел в классику советского кино.