Безбожница: народ пришел в ужас от «кровавого» наряда известной певицы

Певица Доджа Кэт шокировала поклонников на проходящей Неделе моды в Париже. На показ модного дома Schiaparelli артистка пришла в ярко-алом наряде: тысячи кристаллов Swarovski покрывали ее тело, голову и лицо.

По словам Доджи, вдохновение для своего экстравагантного образа она черпала в «Божественной комедии» Данте. Весь наряд получил название «Ад Доджи», из-за чего многие фанаты начали искать в нем тайные смыслы. Например, некоторые смогли найти отсылки к кровавым ритуалам, а другие обнаружили демонические мотивы.

При этом нашлись поклонники, которые совсем не оценили наряд артистки. По их мнению, образ пусть и выглядит запоминающимся, но совсем не соответствует своему названию и точно никак не связан со знаменитым произведением и верой.

«Я смотрю на этот образ, и я совершенно точно не думаю про Бога», «Такое впечатление, что с нее кожу содрали», «Это костюм красной икры!» — делятся впечатлениями пользователи Сети.

Пресса же уверена, что Доджа пытается повторить славу Леди Гаги, которая еще несколько лет назад шокировала публику похожими нарядами. Например, на MTV Video Music Awards артистка явилась в платье, сделанном из красного мяса, что очень похоже на образ Доджи.