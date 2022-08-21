Без знаменитых косичек: внешность лопоухого и длинного из КВН повергает в шок

Один из самых харизматичных участников КВН старых лет стал практически неузнаваем. Иосиф Буяновский, получивший прозвище «глист в корсете» с легкой руки Михаила Галустяна, не только покинул Россию, но и впервые за долгое время вышел на связь, где показал, как выглядит на самом деле.

Артиста комедийного жанра не раз поднимали на смех из-за специфической внешности. Буяновский решил обернуть недостатки в достоинства и стал активно выступать на сцене юмористического проекта. Однако, с момента съемок «Самого лучшего фильма» комик на ТВ больше не появляется, а косички он оставил в тумбочке и вряд ли когда-то наденет вновь.

Внешность Буяновского повергает в шок: настолько умело замаскировать свои недостатки способен не каждый. Артист отрастил короткую бородку, делающую его похожим на братьев Бурдаевых из «Братьев Гримм», а заодно начал носить шапку, скрывающую его лопоухость. От прежнего лопоухого и длинного юмориста с инопланетной внешностью не осталось и следа.

Фото: скриншот социальных сетей Иосифа Буяновского