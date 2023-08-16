Без жутких теней и помады Рыжову из «Служебного романа» не узнать (фото)

Лирическая комедия «Служебный роман» увидела свет в конце 70-х. Картина Эльдара Рязанова подарила зрителям множество ярких и реалистичных образов, в которых публика угадывала себя или близких. И одним из таких героев была Ольга Рыжова в исполнении Светланы Немоляевой.

В кадре сотрудница статистического учреждения появляется с неизменным ярким макияжем. Она носит изящные блузки и плащи, а дополняет образ пышной укладкой. И не так давно современные любители картины предположили, как бы выглядела героиня, откажись она от любимой косметики.

Как оказалось, без макияжа Рыжова превращается в совершенно другого человека. Яркая помада и цветные тени добавляли ей индивидуальности и харизмы, а естественная красота точно не позволила бы выделиться среди коллег и привлечь к себе внимание.