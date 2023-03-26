Без жилья, но с четырьмя детьми: как живет тайная дочь Андрея Кончаловского (фото)

За долго то того, как связать себя узами брака с Юлией Высоцкой, сердце Андрея Кончаловского принадлежало другой красивой актрисе. С Ириной Бразговкой у режиссёра был бурный роман в результате которого на свет появилась дочь Дарья.

В юном возрасте девушка мечтала стать актрисой и продолжить дело своей матери. Но ей пришлось пойти по другому пути. Она занималась лингвисткой, работала переводчицей и одно время организовывала мероприятия. Впрочем, ни одна из этих профессий не принесла ей счастья.

Своё призвание наследница режиссёра нашла в материнстве. Теперь она воспитывает четверых детей, но из-за отсутствия собственной квартиры и стабильного заработка женщина вынуждена жить в доме матери, либо со своей свекровью. Возможно, актерская деятельность принесла бы внебрачной дочери Кончаловского больше стабильности в жизни. Но, как призналась сама Дарья в программе «Звёзды сошлись», от этой профессии ее настойчиво отговаривали родители, поэтому она с ними все таки согласилась.