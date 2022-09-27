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Без жены, но с ребенком: что стало с любимцем Пугачевой из «Фабрики звезд»

27 сентября 2022 19:30
Без жены, но с ребенком: что стало с любимцем Пугачевой из «Фабрики звезд»

О личной жизни артиста известно немного.

Марка Тишмана страна впервые узнала во время «Фабрики звезд-7», где уроженец Махачкалы дошел до финала и занял второе место. О его таланте и работоспособности было сказано много слов, артисту предрекали большое музыкальное будущее. И это оказалось правдой: сейчас 43-летний Тишман известен не только как певец, но и как телеведущий, продюсер и композитор.

Марк много гастролирует по городам России, Израиля и других стран, участвует в популярных телешоу («Маска», «Две звезды»), но вот о своей личной жизни предпочитает лишний раз не распространяться. Известно, что музыкант не женат, но состоит ли он в отношениях с кем-либо, никому не известно.

Без жены, но с ребенком: что стало с любимцем Пугачевой из «Фабрики звезд»

Одна из главных тайн жизни Тишмана — это девочка Лара, фото с которой артист регулярно публикует в социальных сетях. Фанаты певца отмечают очевидное внешнее сходство, но гадают о степени родства. Кто-то утверждает, что Лара может быть дочерью Тишмана, а кто-то считает ее племянницей певца.

Сам же Марк хранит по этому поводу принципиальное молчание.

Фото: Legion-Media, кадр из программы «Фабрика звезд», соцсети
Артем Путинцев
Артем Путинцев
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