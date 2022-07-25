Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение

Певец не надеется на то, что бывшая жена его простит.

С момента развода Григория Лепса прошло уже более полугода, но слухи о причинах его расставания с женой Анной Шаплыковой не утихают до сих пор. Основной версией считается интрижка женатого певца с Юлией Барановской. Сплетни о любвеобильности Лепса ходили и ранее. Но пикантности этим отношениям добавлял тот факт, что Юлия была близкой подругой Анны. Шаплыкова такого предательства простить не смогла.

Как считают бизнес-леди из Санкт-Петербурга, знакомые с ситуацией, еще один удар семье музыканта нанесла Ксения Собчак, которая проболталась в студии «Вечернего Урганта» о совместном отдыхе певца и Барановской.

При этом отношения пары распались уже вскоре после того, как были преданы огласке. По данным «Комсомольской правды », репутация многодетной матери Барановской, помогающей в программе на федеральном канале решать людям семейные проблемы, не вязалась с образом любовницы, разбивающей семьи. Да и Лепс не хотел причинять боль экс-жене публичными отношениями с ее бывшей подругой.

Сейчас певец живет по соседству от Шаплыковой и часто ее навещает. Близкие Лепса надеются, что Анна и Григорий помирятся, но сам артист не верит, что бывшая жена его простит.