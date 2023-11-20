Без заморской икры и щучьих голов: повседневный рацион Ивана Грозного покажется скудным для россиян

Иван Грозный был известным любителем деликатесов. О пирах при его дворе ходят легенды. Шутка ли — ужин, который длится 10 часов? Но это было бы полбеды. За эти 10 часов в палаты вносили около 200 разных блюд. Нетрудно представить, сколько людей трудились на кухне у этого обжоры.

Однако в повседневной жизни Грозный обходился без ярко выраженных роскошеств. Питался, можно сказать, чем бог пошлет. Что же ел на завтрак царь, пока не придумали авокадо с яйцом пашот и киноа? Рацион Ивана IV оказался довольно простым.

Больше всего батюшка обожал русские кислые щи. Иногда в них по его просьбе добавляли снетки. Снетки — это маленькие корюшки. Блюдо, кстати, считалось дешевым, крестьянским и простонародным. При этом монарх его уплетал так, что за царскими ушами трещало.

Занятно, что шеф-поваром при приготовлении многих блюд для стола Ивана Грозного был Малюта Скуратов. Оказывается, советник мог не только пытать людей с извращенной жестокостью, но и резать лук в похлебку.