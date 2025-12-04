Меню
Без заливной рыбы и бутерброда Тоси: самый аппетитный тест по советскому кино – без кадров с едой, но с очень «вкусными» вопросами

4 декабря 2025 18:07
Проверим ваши кулинарные таланты. Ну, или память.

Готовы проверить, насколько хорошо вы знаете кулинарные детали советского кино? Предлагаем вам необычный тест – без банальных загадок вроде «угадайте блюдо по кадру с Ипполитом».

Мы углубились в гастрономические нюансы любимых фильмов: вспомнили, чем собирался «травиться» Кузякин из «Любовь и голуби», какое блюдо было коронным у Тоси (и это вовсе не бутерброд!), какой секретный ингредиент добавляла в салат Оленька Рыжова, а также другие аппетитные кино‑подробности.

Пройдите тест и узнайте: вы – настоящий кино‑гурман, который во время застолья в фильмах следит не только за диалогами, но и за тем, что в тарелках у героев, или же смотрите классику лишь фоном? Обещаем: будет вкусно – хотя бы на словах!

Ранее мы также писали: Что смотрели Кузякины, и куда поехал Василий: только фанаты «Любовь и голуби» ответят на 5 вопросов о фильме (тест)

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!» (1975)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
