Без заливной рыбы и бутерброда Тоси: самый аппетитный тест по советскому кино – без кадров с едой, но с очень «вкусными» вопросами

Готовы проверить, насколько хорошо вы знаете кулинарные детали советского кино? Предлагаем вам необычный тест – без банальных загадок вроде «угадайте блюдо по кадру с Ипполитом».

Мы углубились в гастрономические нюансы любимых фильмов: вспомнили, чем собирался «травиться» Кузякин из «Любовь и голуби», какое блюдо было коронным у Тоси (и это вовсе не бутерброд!), какой секретный ингредиент добавляла в салат Оленька Рыжова, а также другие аппетитные кино‑подробности.

Пройдите тест и узнайте: вы – настоящий кино‑гурман, который во время застолья в фильмах следит не только за диалогами, но и за тем, что в тарелках у героев, или же смотрите классику лишь фоном? Обещаем: будет вкусно – хотя бы на словах!

