Без Яшки-цыгана: от первого состава «Неуловимых мстителей» вам станет не по себе

В самых высоких кругах возникла идея, озаренная блестящим успехом американской кинокартины «Великолепная семерка», снять отечественный героико-приключенческий вестерн. Никита Сергеевич Хрущев, вдохновленный этим триумфом, поручил создать нечто подобное, но в отечественном стиле.

Таким образом, выбор пал на экранизацию повести Павла Бляхина «Красные дьяволята», пронизанную приключениями Мишки, Дуньки и китайца Ю-ю, их неустанной борьбой с шайками махновцев для проникновения в армию Буденного.

Чтобы соответствовать отечественной действительности, сценарий, изначально получивший название «Знак четырех», дорабатывали режиссер Эдмонд Кеосаян и сценарист. В итоге китайский персонаж был заменен аполитичным цыганом, а сюжет был обогащен музыкальными номерами и новыми героями.

Одним из них стал гимназист Валерка, символизирующий взаимодействие интеллигенции и пролетариата. Процесс разработки сценария сопровождался изменением его названия: «Неуловимые из Гуляй-Поля», потом «Мстители из Гуляй-Поля» и, наконец, «Неуловимые мстители».

Когда пришло время выбирать актеров, режиссер намеревался пригласить студентов ВГИКа на главные роли. Но оказалось, что они выглядят старше, чем требовалось по сюжету. Поэтому роли достались актерам, уже знакомым зрителям по комедийному фильму «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»: Вите Косых, Мише Метелкину, Вале Курдюковой и Васе Васильеву.

Однако на роль Бубы Касторского был предложен актер Эммануил Геллер. Но судьба распорядилась иначе. В один прекрасный день Кеосаян случайно встретил танцора Бориса Сичкина, который сильно хотел сняться в фильме. Он настойчиво уверял, что в новом фильме найдется интересная роль для него. Уступив перед такой энергией, Кеосаян включил Сичкина в актерский состав.

Благодаря его ярким импровизациям роль Бубы Касторского была значительно расширена, поэтому Сичкин смог проявить свой талант не только в этом, но и в следующем фильме. Однако из-за разногласий со сценаристами Сичкин не снялся в финальной части трилогии.