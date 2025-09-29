Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен

Меню
29 сентября 2025 07:58
Мнения причастных к картине разделились.

Если верить самому Киллиану Мерфи, лучший момент в «Оппенгеймере» вообще не связан с масштабными взрывами или той самой сценой, в которой главный герой встречает Эйнштейна. Актер выбрал довольно камерный эпизод, важность которого поняли далеко не все зрители.

А все потому, что он снят в тесной и душной комнатушке, где шел допрос Роберта Оппенгеймера.

«Крошечный и убогий кабинет»

«Мы закончили снимать именно этой сценой, и она стала для меня самой важной, — рассказывал Мерфи. — Это был крошечный убогий кабинет, где с трудом разместили огромную IMAX-камеру, съемочную группу и актеров».

По словам артиста, во всем происходящем было что-то театральное, такое себе возвращение к истокам: несколько человек в замкнутом пространстве, напряженные диалоги и полное погружение.

Мерфи также подчеркнул, что именно атмосфера унижения и давления, которой подвергался его герой, помогла ему прочувствовать глубину происходящего.

Атмосфера, а не зрелище

Для Мерфи важен не визуальный размах, а энергия, возникающая между актерами. В сцене допроса он особенно ценил долгие диалоги с Джейсоном Кларком и эмоциональный накал, когда каждый участник снимал свою последнюю сцену и прощался с проектом.

Актер признался, что это напоминало ему театральные постановки, где все держится на актерской химии. И это при том, что «Оппенгеймер» снимался с бешеным графиком — 57 съемочных дней подряд с перелетами по всей стране.

К слову, у Нолана нет традиции вырезать снятые сцены или перекраивать фильм на монтаже: то, что есть в сценарии, почти всегда оказывается на экране. Поэтому допрос Оппенгеймера изначально задумывался именно таким — с минимумом внешних эффектов и максимальным внутренним напряжением.

А вот создатели фильма считают иначе

Редактор Дженнифер Лэйм и сам Кристофер Нолан выделяют совершенно другой эпизод — ранний монтаж под «Can You Hear the Music». Именно там молодой Оппенгеймер открывает для себя «музыку физики», под мощный саундтрек Людвига Йоранссона.

Сцену собирали долго и мучительно: Нолан и Лэйм гоняли ее десятки раз, пробовали разные сочетания кадров, пока наконец не нашли нужный ритм. Йоранссону даже пришлось придумать новый метод записи музыки, чтобы оркестр смог сыграть ускоряющиеся темпы вживую одним дублем.

В результате получился фрагмент, который многие критики называют квинтэссенцией «Оппенгеймера»: визуальное и звуковое воплощение столкновения атомов, идей и самого духа науки.

Две стороны одной медали

Получается, что любимая сцена актера и любимая сцена создателей фильма отражают две разные грани картины.

Для Мерфи — это человеческая драма, когда гения превращают в сломленного человека. Для Нолана и его команды — это момент вдохновения, рождение идеи, переданное языком кино и музыки.

В этом и заключается сила «Оппенгеймера»: он умеет быть и большим визуальным зрелищем, и камерным психологическим спектаклем. И каждый зритель находит в нем что-то свое — будь то грохот взрывов или шепот в прокуренной комнатке.

Фото: Кадр из фильма «Оппенгеймер» (2023)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
