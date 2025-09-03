Без «Вызова» и «Время первых»: 3 российских фильма про космос — № 1 зайдет фанатам «Чужого» и «Интерстеллара»

Если пересмотрели уже всю классику, стоит дать шанс этим картинам.

Когда речь заходит об отечественных фильмах про космос, то у многих сразу же всплывают в памяти современные космические драмы вроде «Вызова» и «Время первых», не говоря уже о признанной классике вроде «Экипажа» или «Соляриса».

Но между громкими именами и глянцевыми премьерами остаются картины, о которых говорят меньше — а зря. В этой подборке — 3 фильма, которые не пестрят высоченными рейтингами, но все равно придутся по вкусу любителям жанра.

Здесь и ужасы, и биографии. Так что, возможно, именно в этих лентах вы найдёте то, чего не хватило в более известных проектах.

«Спутник» (2020)

Рейтинг на IMDb: 6.4

СССР, 1983 год. На Землю возвращается корабль, но из двух космонавтов в живых остался только один — Константин Вешняков. Стало ясно, что экипаж столкнулся с чем-то неземным, и теперь внутри выжившего скрывается неизвестная форма жизни.

Чтобы разобраться в происходящем, на секретную базу приглашают нейрофизиолога Татьяну Климову. Ей предстоит оценить состояние космонавта, который находится под строжайшим наблюдением, и понять, что же на самом деле прилетело с ним из космоса.

Тут круто переплетается и тема космоса, и ужасы, так что поклонникам «Чужого» тоже должно понравиться.

«Гагарин. Первый в Космосе»

Рейтинг на Кинопоиске: 7.1

Это фильм о первом космонавте — Юрии Гагарине. Он рассказывает, как простой парень стал самым известным человеком на планете.

В основе — жёсткая борьба. Борьба между космонавтами за право первым полететь в космос. Борьба между СССР и США — кто окажется быстрее и сильнее. И, наконец, борьба с самим космосом — неизвестным и опасным.

В первом отряде космонавтов было 20 лучших лётчиков страны. Фильм показывает, через что им пришлось пройти, и почему первым стал именно Гагарин.

Это единственная официальная биография Гагарина, которую поддержала его семья.

«Салют-7» (2017)

Рейтинг на Кинопоиске: 7.6

Советская космическая станция «Салют-7» внезапно перестала выходить на связь. Она летала в космосе совсем одна, без людей на борту, и теперь её не могли контролировать с Земли.

Было решено отправить к станции двух космонавтов. Им предстояло сделать почти невозможное: найти в космосе огромную неуправляемую станцию и вручную к ней пристыковаться. Это был огромный риск, и шансов на успех было мало.

Но другого выбора не было. Космонавты должны были не только добраться до «Салюта-7», но и оживить его, чтобы спасти станцию.

Ранее мы писали: «Возвращают в мир чудес»: звезда «Универа» назвала 2 любимых фильма СССР — стоят наравне с хитом Тарантино