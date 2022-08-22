Без волос едва узнали: такого поступка от 52-летнего Маликова не ожидал никто

Несколько дней назад Дмитрий Маликов отправился в отпуск. Музыкант активно делится с подписчиками фотографиями и видео, рассказывая, как проходят его каникулы. При этом большее внимание привлекла недавняя запись певца совсем без курортных видов.

На опубликованном снимке артист позирует в непривычном для себя образе. Всегда гладко выбритый Маликов красуется щетиной и короткими волосами. Неожиданное преображение очень сильно удивило поклонников.

«Я не узнала!», «Очень надеюсь, что твои красивые волосы и твоя шикарная прическа не пострадали», «Нет, это не вы! Честно, не узнала, пока не посмотрела вверх», «Не ожидала от вас такой прически, непривычно очень», — пишут пользователи Сети.

Также многие отметили, что новый образ не подходит артисту, поэтому призвали его не экспериментировать с внешним видом и после возвращения домой отказаться от щетины.