Без воды, канализации и удобств: в этой каморке вдова Гайдая жила после пожара

Заслуженную артистку России Нину Гребешкову зрители прежде всего знают как жену Семена Семеновича Горбункова из «Бриллиантовой руки», снятой ее реальным мужем — легендарным Леонидом Гайдаем, с которым Нина Павловна прожила вместе четыре десятка лет.

Часть из этого большого срока супруги провели на даче, которую очень любил Гайдай. Но после его смерти ее подожгли преступники, которых так и не удалось установить. Сгорело в итоге практически все, а у переживавшей горе после ухода режиссера Гребешковой не было ни сил, ни средств для восстановления.

Друзья Леонида Иовича помогли восстановить дом заново, но жить в нем можно было только в теплое время года. А главным неудобством было то, что на даче не было ни горячей воды, ни канализации.

И вот в таких условиях Нина Гребешкова прожила 20 лет до тех пор, пока к ней не приехала съемочная группа телепрограммы «Идеальный ремонт».