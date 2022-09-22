Без вмешательства полиции не обошлось: что скрывает «самая крепкая» пара Голливуда

Голди Хоун и Курт Рассел счастливы вместе вот уже 40 лет. Их история любви завораживает поклонников, однако один факт все же бросает тень на влюбленных.

Отношения пары начались благодаря фильму «Дополнительная смена», в котором засветились оба актера. Они быстро прониклись симпатией друг к другу, и их общение вышло за пределы съемочной площадки.

Однажды Рассел пригласил актрису в клуб, чтобы потанцевать. Вероятно, именно этот вечер навсегда изменил их жизнь. Знаменитости никак не могли наговориться друг с другом, а потому решили не расставаться и отправиться в дом Хоун. При этом они не учли одной детали.

В особняке артистки шел ремонт, поэтому у нее не было ключей: их она отдала строителям. Тогда Рассел предложил спутнице попасть внутрь через окно, на что та охотно согласилась, не подозревая, какими будут последствия.

Вскоре уединению звезд помешали полицейские, которым взломанное окно показалось подозрительным. Инцидент удалось уладить, серьезных мер после разговора с сотрудниками правоохранительных органов так и не последовало.