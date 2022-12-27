Без усов и фотошопа: гляньте, каким красавцем был Дима Билан 20 лет назад

Свою сольную карьеру Дима Билан начал еще в нулевых. Певец быстро обзавелся армией преданных поклонниц: он до сих пор не утратил свою популярность и любовь слушателей, хотя за прошедшие годы сильно изменился.

От того красавца-юнца в майке и широких джинсах сегодня не осталось и следа. Музыкант не скрывает, что сделал как минимум одну пластическую операцию. Артист изменил размер и форму носа, правда, по его словам, лег под нож хирурга не ради красоты, а чтобы избавиться от проблем с дыханием.

По слухам, исполнитель решился и на другие операции, но официального подтверждения эти домыслы так и не нашли. Между тем есть и такие поклонники, которые полагают, что отрастивший усы Билан, чтобы выглядеть моложе и привлекательнее, довольствуется фильтрами и фотошопом. К слову, певец признается, что тщательно следит за собой: он не забывает делать массаж лица и увлажняющие маски.