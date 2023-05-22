Без умиления видео смотреть невозможно: сын Петросяна очаровал россиян
Малыш редко появляется в личном блоге матери.
В брак юмориста Евгения Петросяна и его помощницы Татьяны Брухуновой многие не верили. Но большая разница в возрасте и осуждение общественности не испортили отношения между влюбленными супругами. К тому же у пары родился первенец, и сегодня они почти все свободное время посвящают своему сыну.
Однако маленький Ваган лишь изредка появляется в личном блоге жены юмориста. И недавно она поделилась с подписчиками трогательным видео. На очаровательного непоседу трудно было смотреть без умиления. Он кормил слонов и вполне осознанно излагал свои мысли. Юный наследник Петросяна поразил россиян, которые сразу же осыпали его комплиментами.
«Чудесный малыш», «Какой добрый и бесстрашный», «Очень милое видео! Какой славный ребенок, так естественно радуется. Просто прелесть!», «Сколько в нем доброты!» — восхитились подписчики Татьяны Брухуновой.