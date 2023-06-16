Без ума от старика: эта известная певица больше 20 лет носит клеймо любовницы
Звезда не открещивается от своего прошлого.
Певица Слава не делала хорошую мину при плохой игре. Певица честно призналась, что разрушила чужую семью и тем самым испортила себе репутацию.
Больше 20 лет назад артистка закрутила роман с бизнесменом Анатолием Данилицким. Звезду мало волновало, что избранник старше на 28 лет и к тому же женат. Спустя время миллионер принял решение уйти из семьи и связать свою жизнь с новой возлюбленной.
В 2011 году у пары родилась дочь Антонина. Даже появление общей наследницы не вдохновило звезду на свадьбу с Данилицким. По словам певицы, предприниматель не раз делал ей предложение руки и сердца. И хоть артистка была без ума от бизнесмена, ставить штамп в паспорте наотрез отказалась.
Все это время Слава носит клеймо любовницы. В одном из интервью она подчеркнула, что так и не наладила общение с детьми возлюбленного от предыдущих отношений. Певица отметила, что «выступает в категории зла» и не снимает с себя вину за то, что пыталась построить счастье на чужом несчастье.