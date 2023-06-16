Без ума от старика: эта известная певица больше 20 лет носит клеймо любовницы

Певица Слава не делала хорошую мину при плохой игре. Певица честно призналась, что разрушила чужую семью и тем самым испортила себе репутацию.

Больше 20 лет назад артистка закрутила роман с бизнесменом Анатолием Данилицким. Звезду мало волновало, что избранник старше на 28 лет и к тому же женат. Спустя время миллионер принял решение уйти из семьи и связать свою жизнь с новой возлюбленной.

В 2011 году у пары родилась дочь Антонина. Даже появление общей наследницы не вдохновило звезду на свадьбу с Данилицким. По словам певицы, предприниматель не раз делал ей предложение руки и сердца. И хоть артистка была без ума от бизнесмена, ставить штамп в паспорте наотрез отказалась.

Все это время Слава носит клеймо любовницы. В одном из интервью она подчеркнула, что так и не наладила общение с детьми возлюбленного от предыдущих отношений. Певица отметила, что «выступает в категории зла» и не снимает с себя вину за то, что пыталась построить счастье на чужом несчастье.