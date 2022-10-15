Без толстого слоя макияжа: снимок перетянутой Пугачевой вблизи ошарашил народ

Благодаря последним новшествам косметологии и пластической хирургии в 73 года Алла Пугачева выглядит моложе своих лет. Однако природу все равно не обманешь – на «честных» снимках певицы заметно, как она пострела. Пугачева опубликовала селфи, подписав его:

«Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться что ли совсем», чем вызвала море возмущения.

«Ой какое лицо, ужас», «У меня в огороде краше стоит», «Лицо-то все перетянутое. Чем гордимся?! Страшила из сказки», – написали Примадонне в комментариях.

Больше всего критики вызвало даже не лицо пожилой Пугачевой, а уверения певицы, что она стареет «естественно».