Без толстого слоя грима советского Пьеро не узнать: ахнете, какой милый мальчик

Главной и единственной в жизни юного артиста Романа Столкарца стала сказка «Приключения Буратино». В ленте Леонида Нечаева школьник исполнял роль несчастного Пьеро и каждый день был вынужден сидеть часами в кресле гримеров, чтобы перевоплотиться в своего героя.

Роман, несмотря на успех, в итоге предпочел не связывать свою жизнь в кино. Талантливый артист так и не появился на экранах в других работах, поэтому зрители запомнили его лишь в образе Пьеро, и далеко не все знали, как он выглядит без грима.

На самом же деле мальчик отличался обаянием и харизмой. Судя по архивным снимкам, Столкарц выглядит весьма трогательным ребенком, который светится от переполняемых его эмоций. И даже спустя годы ему удалось сохранить ясный взгляд и доброту, ведь не так давно Роман оказался героем одного ток-шоу, где рассказал о своей жизни.