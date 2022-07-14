Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Без «Текста» не обошлось: Асмус раскрыла планы на будущее

Без «Текста» не обошлось: Асмус раскрыла планы на будущее

14 июля 2022 15:37
Без «Текста» не обошлось: Асмус раскрыла планы на будущее

Артистка предпочла быть честной с фанатами.

Кристина Асмус взбудоражила поклонников, рассказав о своих карьерных планах. Как оказалось, актриса намерена полностью изменить свое амплуа.

Как призналась звезда «Универа», в самом начале карьеры она мечтала играть лишь независимых и сильных женщин. В перечень этих ролей вошли многие проекты Асмус, в том числе и скандальный фильм «Текст». Однако теперь подобных образов стало чересчур много, поэтому знаменитость решила остановиться и воплощать на экране уже полную противоположность.

«Надо опять на тихонь и паинек переходить», — рассказывает Асмус.

Пользователи Сети и коллеги не оставили без внимания заявление знаменитости. Как уверены преданные поклонники, актриса может смело переключаться на новые для себя образы, ведь прекрасно воплотит их на экране.

«В каком бы амплуа вы не были, просто знайте, что вы супер», «Не сомневаюсь, вы справитесь со всеми ролями», «Поскорее бы посмотреть ваши новые проекты», — пишут фанаты в социальных сетях знаменитости.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере «Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере Читать далее 25 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну Читать далее 25 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Читать далее 25 июля 2022
Related video