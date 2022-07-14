Без «Текста» не обошлось: Асмус раскрыла планы на будущее

Кристина Асмус взбудоражила поклонников, рассказав о своих карьерных планах. Как оказалось, актриса намерена полностью изменить свое амплуа.

Как призналась звезда «Универа», в самом начале карьеры она мечтала играть лишь независимых и сильных женщин. В перечень этих ролей вошли многие проекты Асмус, в том числе и скандальный фильм «Текст». Однако теперь подобных образов стало чересчур много, поэтому знаменитость решила остановиться и воплощать на экране уже полную противоположность.

«Надо опять на тихонь и паинек переходить», — рассказывает Асмус.

Пользователи Сети и коллеги не оставили без внимания заявление знаменитости. Как уверены преданные поклонники, актриса может смело переключаться на новые для себя образы, ведь прекрасно воплотит их на экране.

«В каком бы амплуа вы не были, просто знайте, что вы супер», «Не сомневаюсь, вы справитесь со всеми ролями», «Поскорее бы посмотреть ваши новые проекты», — пишут фанаты в социальных сетях знаменитости.