Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам

А вот на родине ее приняли куда холоднее.

Александр Петров словно прилип к амплуа героев, от которых ждут решительных действий. В «Т-34» он в одиночку противостоял немецким танкам, в «Притяжении» и «Вторжении» спасал мир от инопланетян.

Поэтому, когда стало известно о его роли в военной драме «Почтарь», многие готовились к очередному образу бойца. Но фильм, вышедший в 2025 году, преподнес сюрприз.

Петров сыграл скромного почтальона в тыловом городке 1942 года. Его герой с детства работает на почте и становится единственной ниточкой, связывающей фронт и семьи. Когда через его руки начинают проходить похоронки, он не в силах разбивать надежды людей.

Вместо траурных извещений Почтарь пишет отчаянные письма от лица погибших и разносит их родственникам. Все идет наперекосяк, когда один из военных, чью гибель герой скрыл, оказывается дезертиром. В дело вмешивается НКВД, и правда всплывает наружу.

На родине картину встретили сдержанно — на Кинопоиске у нее 6,3 балла. Зрители спорили: одни называли сюжет наивным и театральным, другие хвалили Петрова за неожиданно глубокую работу. А вот британцы разглядели в «Почтаре» нечто большее.

На 15-м кинофестивале SIFFA в Лондоне фильм забрал главную награду как лучший художественный фильм. Также были призы за лучший сценарий и лучшую мужскую роль от жюри, в числе которых российские и иностранные эксперты.

«Почтарь» будто ломает шаблоны военного кино — здесь нет масштабных баталий и пафосных монологов, только история человека, который пытается сохранить человечность в бесчеловечное время. И Петров в этом контексте кажется органичным.

Слезы начали наворачиваться с первых минут просмотра. Сюжет не затейлевый, но игра актеров на высшем уровне, — говорят зрители.

Фильм разошелся по стримингам, и теперь его открывают те, кто пропустил в прокате. А Петров нашел новую грань, о которой раньше мало кто догадывался.

