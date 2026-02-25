Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам

Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам

25 февраля 2026 14:44
Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам

А вот на родине ее приняли куда холоднее.

Александр Петров словно прилип к амплуа героев, от которых ждут решительных действий. В «Т-34» он в одиночку противостоял немецким танкам, в «Притяжении» и «Вторжении» спасал мир от инопланетян.

Поэтому, когда стало известно о его роли в военной драме «Почтарь», многие готовились к очередному образу бойца. Но фильм, вышедший в 2025 году, преподнес сюрприз.

Петров сыграл скромного почтальона в тыловом городке 1942 года. Его герой с детства работает на почте и становится единственной ниточкой, связывающей фронт и семьи. Когда через его руки начинают проходить похоронки, он не в силах разбивать надежды людей.

Вместо траурных извещений Почтарь пишет отчаянные письма от лица погибших и разносит их родственникам. Все идет наперекосяк, когда один из военных, чью гибель герой скрыл, оказывается дезертиром. В дело вмешивается НКВД, и правда всплывает наружу.

Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам

На родине картину встретили сдержанно — на Кинопоиске у нее 6,3 балла. Зрители спорили: одни называли сюжет наивным и театральным, другие хвалили Петрова за неожиданно глубокую работу. А вот британцы разглядели в «Почтаре» нечто большее.

На 15-м кинофестивале SIFFA в Лондоне фильм забрал главную награду как лучший художественный фильм. Также были призы за лучший сценарий и лучшую мужскую роль от жюри, в числе которых российские и иностранные эксперты.

«Почтарь» будто ломает шаблоны военного кино — здесь нет масштабных баталий и пафосных монологов, только история человека, который пытается сохранить человечность в бесчеловечное время. И Петров в этом контексте кажется органичным.

Слезы начали наворачиваться с первых минут просмотра. Сюжет не затейлевый, но игра актеров на высшем уровне, — говорят зрители.

Фильм разошелся по стримингам, и теперь его открывают те, кто пропустил в прокате. А Петров нашел новую грань, о которой раньше мало кто догадывался.

Ранее мы писали: Британцы никогда не признавали Ливанова лучшим Шерлоком в истории: в этот «патриотичный» миф верят только в России

Фото: Кадры из фильма «Почтарь» (2025 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На нее ходили все, но не смотрел никто: российская короткометражка с позорными 4,8/10 собрала в прокате больше «Аватара 3» На нее ходили все, но не смотрел никто: российская короткометражка с позорными 4,8/10 собрала в прокате больше «Аватара 3» Читать дальше 4 марта 2026
Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня Читать дальше 3 марта 2026
«Буратино» собрал в прокате 2 400 000 000 рублей благодаря… «Властелину колец»? Что связывает российскую сказку и шедевр Джексона «Буратино» собрал в прокате 2 400 000 000 рублей благодаря… «Властелину колец»? Что связывает российскую сказку и шедевр Джексона Читать дальше 1 марта 2026
Первый российский фильм с бюджетом больше миллиарда рублей взбесил и зрителей, и историков: «Адская бредятина» Первый российский фильм с бюджетом больше миллиарда рублей взбесил и зрителей, и историков: «Адская бредятина» Читать дальше 1 марта 2026
Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты» Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты» Читать дальше 4 марта 2026
Будет ли «Чебурашка 3»: обе части собрали свыше 6 млрд – а вот что известно о продолжении Будет ли «Чебурашка 3»: обе части собрали свыше 6 млрд – а вот что известно о продолжении Читать дальше 4 марта 2026
«Меня помоями облили в зале»: Майков разнес до основания скандальный шедевр Балабанова о маньяке «Меня помоями облили в зале»: Майков разнес до основания скандальный шедевр Балабанова о маньяке Читать дальше 4 марта 2026
«Терминатор» казался прорывом, пока не объявился реальный автор: Кэмерон украл идею боевика — и признался в этом в титрах «Терминатор» казался прорывом, пока не объявился реальный автор: Кэмерон украл идею боевика — и признался в этом в титрах Читать дальше 4 марта 2026
Это мясное блюдо Карлсон любил сильнее варенья – просто в мультиках все «переврали»: вот как приготовить за 30 минут Это мясное блюдо Карлсон любил сильнее варенья – просто в мультиках все «переврали»: вот как приготовить за 30 минут Читать дальше 4 марта 2026
«Чебурашка» в сделку не входил: россияне выбрали 3 главных советских мульта – выше только звезды «Чебурашка» в сделку не входил: россияне выбрали 3 главных советских мульта – выше только звезды Читать дальше 4 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше