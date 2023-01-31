Без сына, но с престарелыми певичками: как пройдет коронация Карла III

Британцы и поклонники королевской семьи по всему миру с нетерпением ждут коронации Карла III. Мероприятие, запланированное на начало мая этого года, обрастает все новыми любопытными подробностями.

Долгое время многие задавались вопросом о том, будет ли рядом с новым королем в столь ответственный момент его младший сын — опальный принц Гарри. После того как в январе герцог представил публике свои мемуары под названием «Запасной», стало очевидным, что ни о каком примирении между оскандалившимися родственниками нет и речи.

В любом случае Карл не унывает: его коронация пройдет без сына, зато с престарелыми певичками. Портал Daily Mail пишет, что на торжественном событии, которое будут праздновать целых три дня, отметится группа Spice Girls.

Давно завершившие свою карьеру солистки воссоединятся, чтобы выступить на концерте, где засветится большое количество всемирно известных артистов. По слухам, на сцену выйдет и главная «перчинка» Виктория Бекхэм, которая, как известно, очень дружна с королевской семьей.