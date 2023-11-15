Без свеклы, сметаны и сала: рецепт старорусского борща никого не оставит равнодушным

Если хлеб — всему голова, то борщ уже много веков глава восточнославянской кухни. Интересно, кстати, что блюду уже более тысячи лет, а современный рецепт изобрели лишь в 19-м веке. Как готовили борщ все это время? С секретным и неотъемлемым ингредиентом.

Чтобы приготовить «великий» суп, восточные славяне брали листья борщевика, отсюда, в общем-то, и название. Брали лишь молодые побеги и черешки. Их варили в подсоленной воде, сушили и мелко резали.

Потом стали готовить на свекольном квасе, и к борщевику добавились картошка и зеленый лук. Стали добавлять чеснок, укроп, перец и лавровый лист. Бедные крестьяне довольствовались постным борщом, зажиточные — мясным бульоном вприкуску с салом.

Борщ «заполонил» столы не только русских, но и украинцев, белорусов, поляков, молдаван, литовцев и даже румын. Борщ, который готовили дешево и сердито, стал воистину народным блюдом. И даже блюдом ритуальным. Украинцы, например, часто подавали блюдо на поминках.

Борщевик же был ингредиентом универсальным: его использовали и в салатах, и в гарнирах, и даже добавляли в другие супы — окрошку и рассольник.