Без стильной укладки и макияжа не узнать: россиян ошарашил внешний вид звезды «Модного приговора»

Телеведущую и модного эксперта Эвелину Хромченко отличают безукоризненный стиль и чувства такта – за это ее и полюбили зрители. Но Хромченко далеко не сразу приобрела свой узнаваемый облик: элегантные очки, блонд, стрижка-боб. Звезда показала архивное фото с новорожденным сыном на руках и привела в восторг поклонников. На фото Хромченко предстала тонкой девушкой с изящными чертами лица, короткой стрижкой и темным цветом волос.

«Никогда бы не узнала вас! Вы прелесть! Может вам для разнообразия действительно перекраситься?», «Какой у вас умный взгляд. Прям проницает», «Такая тут юная, хорошенькая, но таки выразительное лицо, видно, что с характером!», «Молоденькая красотка с красавцем-младенцем», – писали в комментариях.