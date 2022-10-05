«Без специалиста не обойтись»: состояние Волочковой вызвало оторопь

Анастасия Волочкова сообщила поклонникам важную новость. Звезда решилась на серьезные перемены, результат которых охотно продемонстрировала публике.

В своих социальных сетях балерина опубликовала фотографию, на которой запечатлена с обновленной прической. Вот только внимание подписчиков привлекло нечто совсем другое. Поскольку Волочкова позировала в микрошортах, то в кадр попали и ее длинные стройные ноги. Правда, их состояние оставляло желать лучшего.

Интернет-пользователей обеспокоило то, что кожа знаменитости была покрыта пятнами, а вены были слишком заметны. «Почему на ногах как будто пятна или разводы? Это что такое?», «Без специалиста не обойтись», — отметили подписчики в комментариях. Некоторые даже поставили диагноз приме Большого театра. «Алкогольный дерматоз», «Это старость», — не без иронии подчеркнули фолловеры.