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Киноафиша Статьи «Без специалиста не обойтись»: состояние Волочковой вызвало оторопь

«Без специалиста не обойтись»: состояние Волочковой вызвало оторопь

5 октября 2022 10:30
«Без специалиста не обойтись»: состояние Волочковой вызвало оторопь

Артистке поставили неутешительный диагноз.

Анастасия Волочкова сообщила поклонникам важную новость. Звезда решилась на серьезные перемены, результат которых охотно продемонстрировала публике.

В своих социальных сетях балерина опубликовала фотографию, на которой запечатлена с обновленной прической. Вот только внимание подписчиков привлекло нечто совсем другое. Поскольку Волочкова позировала в микрошортах, то в кадр попали и ее длинные стройные ноги. Правда, их состояние оставляло желать лучшего.

«Без специалиста не обойтись»: состояние Волочковой вызвало оторопь

Интернет-пользователей обеспокоило то, что кожа знаменитости была покрыта пятнами, а вены были слишком заметны. «Почему на ногах как будто пятна или разводы? Это что такое?», «Без специалиста не обойтись», — отметили подписчики в комментариях. Некоторые даже поставили диагноз приме Большого театра. «Алкогольный дерматоз», «Это старость», — не без иронии подчеркнули фолловеры.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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