Без соболиных бровей красотку Настю из кинохита 90-х не узнать: убедитесь сами

Одним из последних фильмов Георгия Данелии стала мелодрама «Настя». И красавицей, в которую превратилась главная героиня, оказалась Ирина Маркова. У нее были очаровательные кудри, пронзительный взгляд и густые выразительные брови. Зрители влюбились в эту милую девушку и хотели чаще видеть ее на больших экранах.

Но неожиданно для всех артистка прекратила сниматься в кино. Она познакомилась с бизнесменом, и карьера отошла на второй план. Влюбленные вскоре сыграли свадьбу, а затем у молодоженов родились сестры-близнецы.

Но с появлением мужа и детей у Ирины изменились не только жизненные приоритеты.

Она стала блондинкой и избавилась от своих густых бровей. Без этой выразительной черты женщину трудно узнать, но даже сейчас она выглядит роскошно. У бывшей актрисы милая улыбка и добрый взгляд. А ее утонченные черты лица унаследовали и очаровательные дочери.