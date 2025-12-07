Без снега за окном, но с морозом по коже: названы 5 лучших хорроров 2025 года – фильмов по Кингу нет, есть фавориты «Оскара»

2025‑й год оказался щедрым на хорроры, и, несмотря на обилие экранизаций Стивена Кинга («Долгая прогулка», «Обезьяна», «Жизнь Чака», «Бегущий человек»), в топ‑5 от Collider они не попали. Рассказываем о пяти самых ярких представителях жанра – от мрачной готики до смелого жанрового микса.

5. «Франкенштейн» (Frankenstein) – готическая симфония от дель Торо

Гильермо дель Торо переосмысливает роман Мэри Шелли с размахом: дорогой, визуально роскошный проект на Netflix. Оскар Айзек (Виктор) и Джейкоб Элорди (Создание) наполняют историю меланхолией и болью.

Эффектные спецэффекты и уважительное отношение к первоисточнику делают эту версию одной из лучших. Единственный минус «Франкенштейна» – местами затянутый темп, но это не отменяет статуса одного из самых незабываемых хорроров года.

4. «Верни её из мёртвых» (Bring Her Back) – боль и демоны в одном кадре

Братья Майкл и Дэнни Филиппу снова пугают, но теперь с акцентом на семейную трагедию. Сюжет о сиротах, попавших в дом к скорбящей матери, постепенно раскрывает демоническую природу одного из детей.

Салли Хокинс в роли опекуна Лоры выдает один из лучших перформансов года. Результат – фильм, который лишит вас сна.

3. «Присутствие» (Presence) – тихий ужас от Содерберга

Стивен Содерберг предлагает нестандартный взгляд на сверхъестественное: история рассказана от лица призрака. Это одновременно семейная драма и напряжённый триллер, где любой кадр может обернуться внезапным кошмаром (спойлер: в конце так и получилось).

Операторская работа создаёт эффект присутствия: зритель буквально становится наблюдателем. Фильм не самый страшный в списке, но точно самый необычный.

2. «Орудия» (Weapons) – безумный кровавый аттракцион

Зак Креггер снял, возможно, самый абсурдный и кровавый хоррор года. В ролях – Джулия Гарнер, Джош Бролин, Олден Эренрайк и Бенедикт Вонг. Сюжет о пропаже школьников превращается в нелинейный триллер с шокирующим финалом.

Особого внимания заслуживает Эми Мэдиган: её тёте Глэдис уже прочат «Оскар». Здесь есть всё: от безумных экшен‑сцен до тонкой психологической игры.

1. «Грешники» (Sinners) – фаворит на «Оскар» и главный «Что это было?» года

Режиссёр Райан Куглер создал многослойный вампирский триллер с элементами драмы, комедии и фолк‑хоррора.

В центре – мощные актёрские работы (Майкл Б. Джордан, Джек О’Коннелл, Хейли Стейнфилд) и неожиданный взгляд на расовые отношения. Добавьте к этому вдохновляющий саундтрек и одни из самых запоминающихся сцен в современном кино – и получите безоговорочного чемпиона жанра.

В России, по очевидным причинам, фильм оценили куда скромнее, чем за рубежом, что лишь подогревает дискуссии: достоин ли он «Оскара»?

Одни видят в нём смелый жанровый эксперимент, другие – избыточную эклектику. Но именно эта поляризация мнений и делает «Грешников» главным хоррором года: о нём будут спорить долго и нудно.

Ранее мы писали: Лучший ужастик года 2025 закончился так, что все «кричит» о продолжении: но у режиссера для зрителей печальные новости