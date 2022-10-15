Без смертей не обошлось: чем закончился культовый сериал «Великолепный век»

Сериал «Великолепный век» рассказывает о долгих годах правления султана Сулеймана. За полторы сотни серий в картине произошло множество захватывающих событий, но не все зрители смогли досмотреть этот культовый сериал до конца, поэтому время напомнить, чем закончился «Великолепный век».

Сулейман пережил свою любимую Хюррем-султан на 8 лет. В сериале показано, что к концу жизни султан замкнулся в себе и уже мало интересовался делами в гареме. Ушла из жизни и Гюльфем, любившая султана.

На престол взошел его сын Селим, единственный выживший наследник Сулеймана – Мустафа был казнен, а Баязид погиб.

Верный друг Селима Соколла Мехмед-паша стал главным визирем и женился на одной из дочерей Селима. Михримах избавилась от своего супруга и покинула дворец. В опустевшем гареме останется лишь Сюмбюля. Так начиналась новая эпоха – правление Селима и падение Османской империи.