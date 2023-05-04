Без смеха смотреть невозможно: за эту рекламу Шварценеггеру неловко до сих пор

Успех фантастического боевика «Терминатор» был настолько огромен, что сразу после премьеры фильма Арнольд Шварценеггер стал мировой знаменитостью. И, конечно, этой славой захотели воспользоваться рекламщики.

Однако больше всех повезло жителям Страны восходящего солнца. Креативные директора и пиар-менеджеры самых разных компаний быстро поняли, как успешно продвигать свою продукцию. Поэтому японские телезрители могли наслаждаться странными и безумными роликами с известным американским актером.

Шварценеггер рекламировал лапшу быстрого приготовления, энергетики и даже алкогольные напитки. Все это было похоже на низкосортное аниме, но пользовалось невероятным успехом. И вскоре артист стал любимцем публики. Впрочем, для будущего губернатора одного из американских штатов такая популярность вряд ли была предметом для гордости. И даже сегодня при просмотре этих роликов многие испытают неловкость.