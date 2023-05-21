Без смеха смотреть невозможно: вот как выглядел советский «Крепкий орешек»

Фильмы про Великую Отечественную войну в советское время снимались регулярно. И все же среди всего разнообразия была одна необычная картина.

По удивительному совпадению она получила такое же название, как и американский боевик «Крепкий орешек». Однако работа режиссера Теодора Вульфовича была в первую очередь комедией. Кажется, что шутить на такую серьезную и трагическую тему просто невозможно. Тем не менее сценаристы и актеры смогли вызвать смех у зрителей.

По сюжету Иван Грозных и Рая Орешкина случайно попадают в немецкий тыл. Затем молодая неуклюжая девушка, с которой постоянно что-то происходит, неумышленно уничтожает технику и боеприпасы противника. А после героям приходится выкручиваться и даже переодеваться в местных жителей. Серьезный лейтенант становится бабушкой, а его подопечная — юношей. Такое нетипичное для советского времени отношение к войне сильно удивило граждан, и с помощью смеха они смогли немного абстрагироваться от ужасов той страшной трагедии.