Без смеха не взглянешь: раскрыт «особый» принцип подбора актеров дубляжа

Некоторые зрители уже давно заметили, что герои советских мультфильмов очень похожи внешне на тех артистов, которые их озвучивают. По всей видимости, в этом и состоял секрет подбора актеров дубляжа на роли, ведь каждый из них вносил свою лепту в образ персонажа. В результате при взгляде на некоторые сходства сложно удержаться от смеха.

Например, Евгений Евстигнеев оказался очень похож на главного героя из мультфильма «Бравый инспектор Мамочкин». Немногие зрители знают, что анимацию сняли специально по заказу руководства ГАИ: таким образом в ведомстве хотели повысить престижность профессии. Это действительно удалось, ведь Мамочкин в исполнении Евстигнеева оказался очень славным.

А выдержка и неспешность Василия Ливанова хорошо прослеживается в Удаве из «38 попугаев». Кроме этого, артист подарил свой голос крокодилу Гене, Карсолну и Громозеке. Некое сходство можно найти между Водяным из «Летучего корабля» и Анатолием Папановым. Причем в мультфильме ему доверили не только все реплики персонажа, но и его песню.