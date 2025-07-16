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Без слуги пойдешь — трон потеряешь: туалету Сулеймана позавидовала бы сама Хюррем, только вот ее туда просто не пускали (фото)

16 июля 2025 12:48
Без слуги пойдешь — трон потеряешь: туалету Сулеймана позавидовала бы сама Хюррем, только вот ее туда просто не пускали (фото)

Уборная Роксоланы тоже отличалась особым убранством, но не таким богатым, как у ее избранника.

Если после «Великолепного века» думаете, что дворцовая жизнь султана — это бесконечные пышные приёмы и интриги, то вот вам кое-что из закулисья, о чём обычно молчат даже историки. Поговорим о… туалете. О том самом месте, куда Сулейман Великолепный не мог позволить себе опаздывать и которое, как ни странно, больше поражает, чем многие дворцовые залы.

Во-первых, в Топкапы, где жил султан, туалеты были таким себе социальным атрибутом. Каждый класс имел свои уборные, а у падишаха был свой личный «трон», отделанный мрамором, с горячей и холодной водой! Пока в Европе люди довольствовались ночными горшками, султан уже мог позволить себе пользоваться канализацией с отводом в Босфор — он буквально смывал «грязные» дела в Мраморное море.

При этом в комнатах регулярно жгли ароматические благовония, чтобы не пахло — благоухание считалось частью дворцового этикета.

Но туалет Сулеймана — это не только роскошь, но и строгие правила. Ни шагу без слуги! Представьте: падишах заходил в уборную не один — там был его личный «ассистент», который раздевал, подмывал и одевал обратно. Султану было запрещено прикасаться к нечистотам — считалось, что руки, испачканные в грязи, не смогут сохранить чистоту ни самого правителя, ни империи.

И очевидно, что уборная падишаха всегда была безупречно чистой, с вентиляцией и даже с мини-ванной — аналогом биде.

Что до Хюррем, любимой женщины Сулеймана, то её туалет выглядел как маленький дворец внутри дворца. Белый мрамор, золотые краны, ароматические масла — роскошь, которая заставляла завидовать даже наложниц и простых обитателей гарема. Но — никаких слуг и никакой ванной. Такие удобства — лишь султану.

Так что, когда в следующий раз будете смотреть «Великолепный век», вспомните — жизнь в Топкапы имела свои «грязные» тайны, и даже в интимных мелочах там царили свои порядки.

Ранее мы писали: Если бы «Великолепный век» сняли в Японии: ИИ превратил сериал в аниме — Валиде особенно досталось (фото)

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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