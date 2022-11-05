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Без слоя фотошопа и фильтров: как вблизи выглядит 33-летняя Муцениеце

5 ноября 2022 20:15
Без слоя фотошопа и фильтров: как вблизи выглядит 33-летняя Муцениеце

Не стесняется морщинок.

Десять лет назад в Агату Муцениеце были влюблены миллионы, ведь актриса сыграла красавицу Дашу Старкову в сериале «Закрытая школа». Тогда девушке было чуть больше двадцати.

Спустя десятилетие Агата сильно изменилась.

За ее плечами рождение двоих детей и громкий развод с мужем, актером Павлом Прилучным. Сегодня Агате 33 года – актриса немного постарела, но не утратила своего очарования.

Муцениеце принимает себя такой, как она есть, и не стесняется выкладывать фото и видео, где видны ее морщинки и другие несовершенства кожи. Но именно за открытость и естественность поклонники и ценят Агату Муцениеце.

Без слоя фотошопа и фильтров: как вблизи выглядит 33-летняя Муцениеце
Фото: кадр из YouTube шоу "Прилучные Будни" (2021), Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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