Без слез смотреть невозможно: что стало со звездой культового «Спрута» (фото)

Микеле Плачидо в 80-е был иконой стиля. Засветившись в роли комиссара Коррадо Каттани в сериале «Спрут», актер вскружил голову не одной женщине и заставил многих мужчин подражать его невероятно эффектному образу.

Показ популярного проекта завершился более 20 лет назад. К огромному огорчению фанатов, годы артиста не пощадили. Сегодня на некогда очаровательного красавца Плачидо невозможно смотреть без слез.

Звезда экрана заметно постарел и обзавелся сединой: из брутального мачо он превратился в хрупкого дедушку. К слову, 76-летний актер завершил свою карьеру, но кинематограф не покинул.

Микеле решил посвятить себя режиссерской деятельности. Например, не так давно он выпустил собственный фильм, который посвятил пандемии коронавируса. Всего же в качестве постановщика артист снял порядка 15 картин.