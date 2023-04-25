Без слез не взглянешь: самую богатую женщину планеты даже хорошенькой не назовешь

Вот уже несколько лет Франсуаза Бетанкур-Майерс является самой богатой женщиной в мире. Наследница косметической империи L’Oréal может похвастаться состоянием примерно в 74,8 млрд долларов, но, к удивлению публики, это никак не сказывается на ее внешности.

Дело в том, что все силы Франсуаза тратит на ведение бизнеса. Она полностью увлечена работой и не пытается построить светскую карьеру. Миллиардерша предпочитает весьма демократичные марки и не покупает дорогие ювелирные украшения. Как отмечают поклонники, внешне она выглядит как представительница среднего класса, ведь ничто в ее облике не выдает огромных богатств и влияния.

В гардеробе Франсуазы можно увидеть яркие шарфы и пиджаки, а завершает образ она непременно очками в черной пластиковой оправе. Знаменитость значительно выделяется среди других богатых женщин мира, ведь уже на следующей строчке расположилась владельца Walmart Элис Уолтон, которая известна любовью к эксклюзивным украшениям.