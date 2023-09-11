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Без слез не взглянешь: после инсульта Федосеева-Шукшина превращается в скелет (фото)

11 сентября 2023 19:45
Без слез не взглянешь: после инсульта Федосеева-Шукшина превращается в скелет (фото)

Актриса не может обойтись без посторонней помощи.

Лидия Федосеева-Шукшина все лето провела в больнице. Народная артистка перенесла обширный инсульт, после чего ей пришлось проходить непростую реабилитацию.

Сегодня знаменитость ведет жизнь настоящей затворницы. Под крышей загородного дома в Подмосковье она ютится с дочерью Ольгой и сиделкой Еленой. Не так давно впервые после болезни вдова Василия Шукшина вышла в свет, и поклонники вздрогнули.

Без слез на актрису не взглянешь. Лидия Николаевна передвигается на инвалидной коляске, поскольку пока самостоятельная ходьба дается ей с большим трудом. К тому же звезда тает прямо на глазах, превращаясь в скелет.

Сиделка артистки в программе «Светская хроника» уточнила, что Федосеева-Шукшина сильно похудела, и это хорошо. Без лишнего веса ей легче самой вставать с постели. Экс-супруга Бари Алибасова не опускает руки и признается, что медленно, но верно идет на поправку. Речевые функции уже восстановились, теперь осталось вернуться к полноценной физической активности.

Без слез не взглянешь: после инсульта Федосеева-Шукшина превращается в скелет (фото)
Фото: Legion-Media, кадры из программы «Светская хроника»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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