Без слез не взглянешь: почему Хагрид из «Гарри Поттера» больше не может ходить

Актер Робби Колтрейн запомнился массовому зрителю по роли лесничего Рубеуса Хагрида, одного из самых известных героев волшебного мира из «Гарри Поттера». Знаменитость перевоплощался в персонажа на протяжении восьми фильмов, заработав любовь поклонников по всему миру. Однако мало кто из них догадывается, с какими сложностями артист столкнулся после съемок.

Последние год артист страдает от серьезного заболевания, которое мешает ему передвигаться. Врачи диагностировали ему остеоартрит — воспаление сустава на одной из ног. Из-за этого он вынужден передвигаться на инвалидной коляске или с тростью, так как его колено постоянно болит.

Отчасти из-за этого он ведет закрытый образ жизни. Колтрейн на протяжении трех лет занимался только коленом, что улучшило ситуацию, но не избавило его полностью от болезни. Последний раз он появлялся на публике на съемках документального фильма «Возвращение в Хогвартс» от HBO Max. Там артист, заметно изменившийся за прошедшие годы, признается, что съемки в фильмах стали для него незабываемым опытом, а будущие поколения обязательно будут увлеченно смотреть сказочные фильмы о приключениях смелых волшебников.

Сам же он давно смирился со своей судьбой. Колтрейн отметил, что он не переживает о будущем, ведь его герой будет жить в сердцах многочисленных фанатов по всему миру, даже когда он сам умрет.