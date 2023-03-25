Без слез не взглянешь: каким был Белов из «Движения вверх» до всероссийской славы (фото)

Иван Колесников по праву считается одним из самых талантливых и привлекательных российских актеров. Звезда экрана засветился во множестве разных проектов, но для многих так и остался Беловым из «Движения вверх». Артист довольно быстро обзавелся армией преданных поклонниц, которые и представить себе не могут, каким он был до того, как стал известен на всю страну.

В том, что Колесников решил связать жизнь с творческой деятельностью, нет ничего удивительного. Он рос в творческой семье: папа — заслуженный артист, мама — художница. Уже в 12 лет Иван впервые вышел на сцену театра, после чего и определился с профессией. Поступать же решил в Щепкинское училище, поскольку там давали бесплатные талоны на обеды.

И если выдающимся талантом артист мог похвастаться с самого начала, то с внешними данными все обстоит несколько иначе. Это сегодня Колесников — красавец и мачо, а в юности он был совсем другим — щуплым парнем, которому явно далеко до звания секс-символа.