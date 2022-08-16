Без слез не взглянешь: как себя изуродовал сын Елены Яковлевой

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных не смог построить успешную актерскую карьеру, но все равно стал знаменитым. Звездного наследника знают не по ролям в кино, а благодаря его эпатажным выходкам и незаурядной внешности.

Шальных довольно рано начал делать татуировки — первую набил, когда учился в 11 классе. Остановиться он так и не смог, и вскоре почти все его тело, включая лицо, покрылось рисунками. Помимо безобидных тату, вроде изображения любимого пса, сын актрисы сделал тату в виде гроба, трех шестерок и окровавленных портретов. В результате его окрестили фриком, на которого невозможно смотреть без слез.

Звездный наследник впоследствии и сам понял, что изуродовал себя. Он попытался избавиться от татуировок, но этот процесс оказался не таким простым. Из-за сведения на теле Шальных оставались рубцы, поэтому он решил оставить эту затею. Между тем Елена Яковлева снисходительно относится к проделкам сына. Актриса не раз признавалась, что не поддерживает действия наследника, но принимает его таким, какой он есть.