Без слез не взглянешь: как себя изуродовал сын Елены Яковлевой
Звездный наследник не смог избавиться от последствий своих экспериментов.
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных не смог построить успешную актерскую карьеру, но все равно стал знаменитым. Звездного наследника знают не по ролям в кино, а благодаря его эпатажным выходкам и незаурядной внешности.
Шальных довольно рано начал делать татуировки — первую набил, когда учился в 11 классе. Остановиться он так и не смог, и вскоре почти все его тело, включая лицо, покрылось рисунками. Помимо безобидных тату, вроде изображения любимого пса, сын актрисы сделал тату в виде гроба, трех шестерок и окровавленных портретов. В результате его окрестили фриком, на которого невозможно смотреть без слез.
Звездный наследник впоследствии и сам понял, что изуродовал себя. Он попытался избавиться от татуировок, но этот процесс оказался не таким простым. Из-за сведения на теле Шальных оставались рубцы, поэтому он решил оставить эту затею. Между тем Елена Яковлева снисходительно относится к проделкам сына. Актриса не раз признавалась, что не поддерживает действия наследника, но принимает его таким, какой он есть.