Без слез не взглянешь: дочь Успенской до пластики пугала внешним видом

Конфликты Любови Успенской с дочерью остались в далеком прошлом. Артистка продюсирует Татьяну Плаксину, пожелавшую пойти по стопам своей матери и стать певицей. Ради успешной карьеры звездная наследница отказалась от запрещенных препаратов и перекроила свою внешность.

Но многие еще не забыли, как молодая исполнительница выглядела до пластики. Сильная зависимость и страшная авария, в результате которой Плаксина сломала челюсть, буквально убили ее красоту. Татьяна выглядела гораздо старше своего возраста и впала в сильную депрессию, усугубившуюся постоянными скандалами с матерью.

Со временем родственницам удалось наладить свои отношения. Плаксина пошла на поправку и обратилась за помощью к пластическим хирургам и косметологам. И вскоре королева шансона с гордостью представила публике свою кардинально преобразившуюся дочь.

Плаксиной сделали несколько операций на челюсть, изменили форму скул и губ. Также многие уверены, что певица увеличила грудь и сделала маммопластику. В итоге из пугающей своим внешним видом серой мышки дочь Успенской превратилась в настоящую диву.