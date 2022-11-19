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Без слез не взглянешь: девушка с гигантскими скулами показала фото до всех операций

19 ноября 2022 06:10
Без слез не взглянешь: девушка с гигантскими скулами показала фото до всех операций

Была красавицей.

Блогерша Анастасия Покрещук прославилась в соцсетях благодаря необычной внешности. Покрещук увлеклась филлерами – и ее скулы и губы достигли гигантских размеров. Многие шутят, что девушка выглядит как жертва нападения пчел. Но за многочисленными модификациями блогерши стоит неуверенность и нелюбовь к себе.

Анастасия Покрещук признавалась, что именно бесчисленные операции и походы к косметологу помогли ей почувствовать себя красивой и поднять свою самооценку.

В молодости Анастасия была вполне симпатичной и естественной девушкой, но по признания блогерши, она стеснялась себя. Именно новый экстравагантный облик Покрещук принес ей славу, узнаваемость и подписчиков.

Без слез не взглянешь: девушка с гигантскими скулами показала фото до всех операций
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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